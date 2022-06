Na pariškem letališču Charles de Gaulle zaradi stavke odpovedanih okoli sto poletov

Pariz, 9. junija - Na največjem pariškem letališču Charles de Gaulle so danes zaradi stavke odpovedali okoli sto poletov. Zaradi stavke gasilcev so morali od 7. do 14. ure zapreti dve od štirih vzletno-pristajalnih stez. Mnogi potniki so morali na svoj let tudi čakati dlje časa, je poročala francoska tiskovna agencija AFP.