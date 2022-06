ŠOU v Ljubljani potrdil letošnji finančni načrt in spremembe internih aktov

Ljubljana, 9. junija - Študentski zbor Študentske organizacije Univerze (ŠOU) v Ljubljani je na sredini seji sprejel finančni načrt za tekoče leto, ki znaša skoraj 3,9 milijona evrov. Na seji so med drugim obravnavali in sprejeli spremembe statuta ŠOU, poslovnika študentskega zbora, volilnega pravilnika in pravilnika o pritožbeni komisiji, so za STA potrdili v ŠOU.