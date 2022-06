Združenje PGA ostro nad prebežnike v serijo LIV Golf

Miami, 9. junija - Komisar Združenja poklicnih igralcev golfa (PGA) Jay Monahan je vseh 17 igralcev, ki so pred kratkim prestopili v novoustanovljeno serijo LIV Golf, suspendiral iz združenja PGA in jim prepovedal nastope na vseh turnirjih pod njenim okriljem, so danes zapisali številni mednarodni mediji in agencije.