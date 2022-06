Ministri EU o potrošniških kreditih

Luxembourg, 9. junija - Ministri držav EU so na zasedanju sveta za konkurenčnost, notranji trg in industrijo v Luksemburgu razpravljali o predlogu direktive o potrošniških kreditih, za katere so se strinjali, da morajo biti življenjski. Slovenija si po besedah državnega sekretarja Dejana Židana želi, da bi bili potrošniki konkretneje zavarovani pred zadolževanjem.