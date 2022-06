Prednik za STA: Poslanska skupina SD bo odprta in bo vodila dialog z vsemi

Ljubljana, 13. junija - Vodja poslancev SD Jani Prednik ocenjuje, da nov sklic DZ ne bo nič manj zahteven od preteklega, bo pa drugačen, predvsem v smislu umirjanja političnega diskurza. Hkrati poudarja, da so Socialni demokrati stalnica DZ, imajo izkušnje z delovanjem v opoziciji in koaliciji, pod njegovim vodstvom pa bodo odprti in bodo vodili dialog z vsemi, obljublja.