Dva britanska in en maroški borec obsojeni na smrt v proruskem Donecku

Doneck, 9. junija - Proruske oblasti v Donecku na vzhodu Ukrajine so danes na smrt obsodile dva Britanca in enega državljana Maroka, ki so se kot tuji borci borili na strani Ukrajine v Mariupolju. Vrhovno sodišče samooklicane Ljudske republike Doneck jih je na smrt obsodilo zaradi "terorizma", Velika Britanija pa je že izrazila zaskrbljenost.