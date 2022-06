Van Aert z drugo etapno zmago še povečal skupno vodstvo

Pariz, 9. junija - Belgijski kolesar Jumbo-Visme Wout van Aert je dobil sprint pete etape kolesarske dirke Criterium du Dauphine in s tem še povečal vodstvo v skupnem seštevku. Z desetimi bonifikacijskimi sekundami je prednost pred Italijanom Matteom Cattaneom zvišal na minuto in tri sekunde, Primož Roglič na tretjem mestu zaostaja minuto in šest sekund.