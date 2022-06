Moški, ki je v Berlinu zapeljal v množico, naj bi deloval namerno

Berlin, 9. junija - Moški, ki je v sredo v Berlinu zapeljal v množico, ubil eno osebo in jih poškodoval 29, ima duševno motnjo in je deloval namerno, je danes sporočila županja mesta Franziska Giffey. Na dogodek se je odzval tudi nemški kancler Olaf Scholz, ki je na Twitterju izrazil solidarnost s poškodovanimi in bližnjimi umrle.