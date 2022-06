Policisti iščejo voznika avtomobila, udeleženega v torkovi nesreči v Ljubljani

Ljubljana, 9. junija - V bližini Zaloške ceste 37 v Ljubljani je v torek ob 10.50 prišlo do prometne nesreče, v kateri sta bila udeležena kolesar in voznik osebnega vozila. Neznani voznik je odpeljal s kraja nesreče, zato policija za pomoč pri razjasnitvi vseh dejstev in okoliščin nesreče prosi javnost.