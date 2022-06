Mineva 100 let od rojstva hollywoodske zvezdnice Judy Garland

Los Angeles, 10. junija - Mineva 100 let od rojstva ameriške igralke in pevke Judy Garland, ki je zaslovela po vsem svetu z vlogo Doroteje v filmu Čarovnik iz Oza iz leta 1939, v katerem je zapela pesem Over the Rainbow. Kljub sijajni igralski karieri pa ni bila srečna. V primežu več odvisnosti si je v 47. letu starosti vzela življenje.