V Wimbledonu letos rekorden denarni sklad

Wimbledon, 9. junija - Prireditelji teniškega turnirja v Wimbledonu so sporočili, da bo letos igralcem in igralkam na voljo rekorden nagradni sklad. Ta bo znašal 40,35 milijona funtov, kar je 11,1 odstotka več kot lani in 5,4 odstotka več kot leta 2019, ko turnirju oziroma njegovem obisku še ni nagajala epidemija novega koronavirusa, poroča AFP.