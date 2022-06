Ukrajinski obrambni minister: Vsak dan umre do 100 ukrajinskih vojakov

Kijev, 9. junija - Ukrajina v spopadih na fronti z ruskimi enotami vsak dan izgubi do 100 vojakov, v težkih bojih vsak dan beležijo tudi do 500 ranjenih, je na družbenih omrežjih zapisal ukrajinski obrambni minister Oleksij Reznikov. Države je pozval tudi k obsežnejši in hitrejši dobavi orožja, poroča nemška tiskovna agencija dpa.