Blatter: Platini je vreden milijona na leto

Bellinzona, 9. junija - Sredina obravnava na zveznem kazenskem sodišču v Švici proti nekdanjima predsednikoma Mednarodne nogometne zveze (Fifa) Seppu Blatterju in Evropske nogometne zveze (Uefa) Michelu Platiniju, ki sta obtožena goljufije in korupcije med letoma 1998 in 2002, je bila odpovedana zaradi slabega počutja Blatterja, danes pa sta se oba udeležila obravnave.