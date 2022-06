Pred 40 leti umrl predstavnik novega nemškega kina Fassbinder

Berlin, 10. junija - Pred 40 leti je umrl Rainer Werner Fassbinder, eden od predstavnikov gibanja novega nemškega kina, ki je med 60. in 80. leti prejšnjega stoletja zavrnila obstoječe filmske trende in bolj kot na komercialni stavilo na umetniški vidik. V njegovih filmih so bili glavni liki pogosto socialno ogroženi ljudje in posamezniki z roba družbe.