V Izoli tradicionalni praznik oljk, vina in rib

Izola, 10. junija - Po dveletnem premoru se ta konec tedna v svoji pravi podobi v izolsko mestno jedro vrača praznik oljk, vina in rib. Poskrbljeno bo za degustacijo vin in oljčnega olja ter gostinsko ponudbo dobrot iz regije. Danes bodo med drugim, kot veleva tradicija, slovesno razglasili izbor županovega vina in oljčnega olja.