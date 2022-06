V Ljubljani začetek 15. Klovnbufa v znamenju ustvarjalk

Ljubljana, 9. junija - V Ljubljani se danes začenja mednarodni festival novega cirkusa in sodobne klovnade Klovnbuf, ki bo v jubilejni, 15. izdaji do 20. junija ponudil "živo in zanimivo zmes različnih jezikov sodobnega cirkusa, ki jih v Sloveniji redko vidimo", napovedujejo organizatorji. Letošnji poudarek je namenjen ustvarjalkam in njihovim izvedbam manjšega formata.