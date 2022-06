Policija na Ravbarkomandi zasegla ukradeni luksuzni vozili

Postojna, 9. junija - Policisti koprske specializirane enote avtocestne policije so v sredo na počivališču Ravbarkomanda zasegli vozili znamk BMW in Jaguar z italijanskimi registrskimi tablicami, ki sta ju vozila državljana Kirgizistana. Policisti so ugotovili, da sta bila avtomobila ukradena v Italiji. Zoper voznika bodo podali kazensko ovadbo, so sporočili s policije.