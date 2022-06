V Kranju že tradicionalni mednarodni festival sodobnega kolaža KAOS

Kranj, 10. junija - Layerjeva hiša v Kranju to poletje znova organizira že tradicionalni mednarodni festival sodobnega kolaža KAOS, ki se začenja danes in se bo zaključil 13. avgusta. V tem času bodo v različnih razstavnih prostorih po mestu na ogled digitalni, analogni, zvočni in video kolaži, instalacije ter asemblaži domačih in tujih umetnikov.