Zaradi del prihodnji teden zaprta cesta Krnica-Zgornja Radovna

Bled, 9. junija - Zaradi postavitve začasnega mostu in vzpostavitve začasne obvozne ceste bo od 13. do 17. junija za promet zaprta cesta Krnica-Zgornja Radovna. V času popolne zapore bo obvoz potekal po državnih cestah preko Jesenic in Bleda, so sporočili z direkcije za infrastrukturo.