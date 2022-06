Erjavec: Zadružništvo še pomembno za razvoj kmetijstva

Ljubljana, 9. junija - Zadružništvo je bilo v preteklosti pogoj in vzvod za razvoj slovenskega kmeta in kmetijstva, bo pa, s potrebnimi prilagoditvami, tudi v prihodnje pogoj za razvoj malega slovenskega kmeta in trajnostno kmetijstvo, je na današnjem kongresu Zadružne zveze Slovenije ob 150-letnici zadružništva v Sloveniji dejal agrarni ekonomist Emil Erjavec.