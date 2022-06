DZ potrdil mandate nadomestnim poslancem

Ljubljana, 9. junija - DZ je na današnji seji potrdil mandate nadomestnim poslancem, ki bodo zamenjali strankarske kolege, ki so prevzeli funkcije v vladi. V poslanske klopi so z današnjim dnem sedli Aleksander Prosen Kralj, Jonas Žnidaršič, Soniboj Knežak in Milan Jakopovič. Mandat je prenehal tudi poslanki Barbari Kolenko Helbl, ki bo generalna sekretarka vlade.