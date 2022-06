Energetika Ljubljana potrdila preiskavo projekta plinsko-parne enote

Ljubljana, 9. junija - Sredine hišne preiskave Nacionalnega preiskovalnega urada (NPU) so potekale tudi v družbah Javni holding Ljubljana in Energetika Ljubljana, so danes potrdili v Energetiki. Preiskovalci so zbirali dokumentacijo v zvezi s projektom izgradnje plinsko-parne enote, so pojasnili in zagotovili, da je projekt od začetka voden zakonito.