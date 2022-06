Bobnarjeva: Pripravili bomo analizo glob in prekrškov zaradi kršenja covidnih odlokov

Ljubljana, 9. junija - Resorni ministrstvi in služba vlade za zakonodajo bodo do konca avgusta pripravili analizo pravnih podlag, ki so bile uporabljene v prekrškovnih postopkih zaradi kršitev ukrepov v času epidemije covida-19. Vlada je danes tudi preklicala sklepe prejšnje vlade o vložitvi tožb za povrnitev stroškov policije na štirih protestnih shodih.