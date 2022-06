NSK za javno razpravo o akcijskem načrtu za kulturo s konkretnimi ukrepi

Ljubljana, 9. junija - Nacionalni svet za kulturo (NSK) je na današnji seji pregledal svoje delovanje v preteklih pandemičnih letih, ki sta po besedah predsednice Uršule Cetinski prizadeli vsa področja kulture. Ker so njihove pobude in predlogi obtičali v predalih, ministrstvu za kulturo predlagajo, da jih pregleda in vključi v akcijski načrt za prihodnja štiri leta.