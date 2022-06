Arjan Pregl tokrat s slikami na meji čiste likovnosti in družbene kritike

Ljubljana, 9. junija - V GalerijaGallery bodo drevi odprli razstavo Arjana Pregla z naslovom Podobe, ki prihajajo. Umetnik se predstavlja z novim ciklom slik, ki so začele nastajali lansko jesen. Slike se nahajajo na meji čiste likovnosti in prevpraševanja možnosti angažiranega slikarstva, so zapisali v galeriji.