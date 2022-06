V Ljutomeru bodo odprli nove prostore za mlade

Ljutomer, 10. junija - V Ljutomeru bodo drevi uradno odprli nove prostore Mladinsko kulturnega centra. Večnamenski prostori so namenjeni mladinski ustvarjalnosti in urbanim kulturnim dogodkom. Projekt, vreden dobrih 72.000 evrov, je sofinancirala Občina Ljutomer, s pomočjo evropskih in državnih sredstev.