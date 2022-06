Razlaga poslovniških določb o delitvi mest v delovnih telesih DZ po mnenju komisije za poslovnik nepotrebna

Ljubljana, 9. junija - Komisija DZ za poslovnik se danes v nasprotju z željo SDS ni odločila za oblikovanje razlage 4. in 6. odstavka 33. člena poslovnika DZ, ki govorita o delitvi mest v delovnih telesih DZ med poslanske skupine. Ocenili so namreč, da razlaga ni potrebna. Bodo pa oblikovali delovno skupino, ki bo obravnavala in pripravila predloga sprememb poslovnika.