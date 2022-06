Koper, 9. junija - Po dveh letih premora se julija v Koper vrača evropski rokometni festival mladih Eurofest. Med 2. in 7. julijem bo po koprskih ulicah in plažah spet mogoče spremljati pisano paleto športnih dresov vseh barv. Organizatorji pričakujejo okoli 140 ekip in vsega skupaj preko 2000 udeležencev.