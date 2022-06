V Velikih Laščah zjutraj pokol ovac

Velike Lašče, 9. junija - V Velikih Laščah oz. v kraju Vintarji je zjutraj prišlo do pokola drobnice, so sporočili iz Sindikata kmetov Slovenije. Po besedah domačina Milana Kaplana je trop volkov v ogradi pobil 10 ovac, med katerimi so nekatere imele mladiče in bile breje. "Napadi zveri so pri nas pogosti, a se ne ukrepa," je dejal za STA.