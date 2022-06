Slovenska poezija ponovno na pariškem sejmu

Pariz, 9. junija - Na pobudo direktorice Kulturno-umetniškega centra v Tinqueuxu Mateje Bizjak Petit so se v sredo na uvodnem dnevu pariškega sejma poezije Marche de la poesie ponovno predstavili tudi slovenski pesniki in pesnice. Na sejem so bili letos povabljeni Ana Pepelnik, Primož Čučnik in Varja Balžalorsky Antić, so sporočili iz centra.