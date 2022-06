V Galeriji P74 razstava Špele Škulj o teži družinske zapuščine

Ljubljana, 9. junija - V Galeriji P74 bodo zvečer odprli razstavo Špele Škulj Teža zapuščine. Umetnica, ki ustvarja v polju sodobne fotografije in videa, se v večmedijskem umetniško-raziskovalnem projektu z večpomenskim naslovom sprašuje o soodvisnosti (lastne) identitete, družinske dediščine in zapuščine, tako individualne kot kolektivne in o tem, kako izmeriti "težo".