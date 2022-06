Evropska komisija Španiji in Portugalski odobrila omejitev cen elektrike

Bruselj, 9. junija - Evropska komisija je v sredo Španiji in Portugalski dokončno odobrila znižanje oziroma omejitev cen elektrike. Državi bosta lahko ločili ceno elektrike od cene plina. Ukrepi, ki bodo v veljavi do 31. maja 2023, so v Španiji vredni 6,3 milijarde evrov, na Portugalskem pa 2,1 milijarde, so sporočili v Bruslju.