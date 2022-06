Podjetniško trgovska zbornica od vlade pričakuje posluh za malo gospodarstvo

Ljubljana, 9. junija - V Podjetniško trgovski zbornici pri GZS pozdravljajo večino zavez iz koalicijske pogodbe. Od vlade pa pričakujejo poseben posluh za mikro, mala in srednja podjetja ter da jim bo zagotovila stabilno poslovno okolje, ustrezne predpise o pogojih delovanja, finančna sredstva in promocijo malega gospodarstva, so danes sporočili.