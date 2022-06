Mineva deset let od smrti intimističnega pesnika Ivana Minattija

Ljubljana, 9. junija - Mineva deset let od smrti Ivana Minattija, enega najpomembnejših pesnikov prvega povojnega rodu in tipičnega predstavnika povojnega intimizma. Najbolj znan je po pesmi Nekoga moraš imeti rad. Njegov sodobnik Ciril Zlobec, ki je umrl šest let pozneje, ga je označil za totalnega pesnika, ki je poezijo živel z enako intenzivnostjo kot življenje.