Rogaška Slatina bo gostila prvi mednarodni filmski festival športnega dokumentarnega in igranega filma v Sloveniji

Rogaška Slatina, 9. junija - Rogaška Slatina bo med 16. in 19. junijem gostila prvi mednarodni filmski festival športnega dokumentarnega in igranega filma v Sloveniji. Filmski festival, katerega slogan je Culture Through Sport, bo ponudil več kot 35 igranih in dokumentarnih filmov na temo športa in olimpizma.