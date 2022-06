Vreme: Pretežno oblačno

Danes bo oblačno, občasno bo deževalo. Padavine bodo do večera večinoma ponehale, zvečer in ponoči bo občasno rahlo deževalo le še v vzhodni Sloveniji. Zapihal bo severni veter, ki bo močnejši na severu in vzhodu države. Temperature bodo od 14 do 19, na Primorskem okoli 21 stopinj Celzija.

V petek bo zjutraj in dopoldne še pretežno oblačno, v vzhodni polovici Slovenije bo občasno še rahlo deževalo. Popoldne se bo od zahoda jasnilo. Marsikje bo pihal okrepljen severni veter, na Primorskem šibka do zmerna burja. Jutranje temperature bodo od 10 do 15, na Primorskem do 18, najvišje dnevne od 20 do 24, na Primorskem okoli 27 stopinj Celzija.

Obeti: V soboto in nedeljo bo pretežno jasno in topleje. Ponekod bo pihal severni do severovzhodni veter, na Primorskem šibka burja.

Vremenska slika: Nad severnim Sredozemljem je nastalo plitvo ciklonsko območje. Vremenska motnja se bo le počasi pomikala prek naših krajev.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes bo oblačno, občasno bo deževalo. Zapihal bo severni veter, ob severnem Jadranu zmerna burja. V petek se bo v krajih zahodno od nas delno zjasnilo, drugod bo še bolj oblačno in vetrovno.

Biovreme: V četrtek bo veliko ljudi imelo značilne vremensko pogojene težave. Pojavljala se bo nerazpoloženost, zmanjšana delovna storilnost in težave z zbranostjo. V petek bo vremenska obremenitev popustila.