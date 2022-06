Pred obračunom s Slovenijo Brazilci že na polnih obratih

Brasilia/Ottawa, 9. junija - V odbojkarski ligi narodov so v noči na četrtek odigrali preostale dvoboje prvega kroga. Zanesljivih zmago so se veselili domačini Brazilci ter tudi Francozi in Poljaki. Slovenijo drugi obračun v Brasilii čaka v noči z danes na jutri, ob 2. uri bodo izzvali Brazilijo.