Na milanskem tednu oblikovanja tudi slovenska dela

Milano, 9. junija - Na milanskem tednu oblikovanja je od srede na prizorišču Tortona Rocks na ulici Via Tortona na ogled razstava slovenskih del z naslovom Novi časi. Predstavljen je izbor 22 izdelkov, ki so prejeli znak odličnosti Made in Slovenia (Ustvarjeno v Sloveniji), so sporočili iz Centra za kreativnost.