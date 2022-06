Roglič: Definitivno sem daleč od najboljše forme

Pariz, 8. junija - Primož Roglič, olimpijski prvak v kronometru in trikratni zmagovalec Vuelte, je po četrti etapi kolesarske dirke Criterium du Dauphine za cyclingnews.com priznal, da je daleč od svoje najboljše pripravljenosti, a dodal, da ni zaskrbljen in da je njegov glavni cilj dirka po Franciji, do katere pa je še nekaj časa.