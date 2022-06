V elitni nemški ligi zapolnili še zadnje trenersko mesto

Augsburg, 8. junija - V elitni nemški nogometni ligi so danes zapolnili še zadnje trenersko mesto za novo sezono. Iz Augsburga so sporočili, da bo na njihovi klopi 12-zaporedno prvoligaško sezono začel Enric Massen, dosedanji trener ekipe do 23 let Borussie Dortmund, poroča nemška tiskovna agencija dpa.