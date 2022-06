Šest Slovencev v 1/16 finala na lokostrelskem EP

München, 8. junija - Slovenski lokostrelci Žiga Ravnikar in Den Habjan ter njuna reprezentančna kolegica Ana Umer so se na evropskem prvenstvu v Münchnu uvrstili v šestnajstino finala v ukrivljenem loku, Aljaž Matija Brenk, Staš Modic in Tim Jevšnik pa so to raven tekmovanja dosegli v sestavljenem loku.