Ob zaključku projekta Mednarodni dan strpnosti - dan za strpnost in prijateljstvo odprli razstavo

Ljubljana, 8. junija - Ob zaključku projekta Mednarodni dan strpnosti - dan za strpnost in prijateljstvo so v torek v hiši EU odprli razstavo najbolj ekspresivnih likovnih in pisnih izdelkov, ki so jih v okviru projekta ustvarili otroci in mladostniki. Tema projekta, ki je potekal od novembra lani, je bila Z drugimi ravnaj tako, kot si želiš, da bi drugi ravnali s tabo.