Ljubljanska borza: SBI TOP sklenil z rastjo

Ljubljana, 8. junija - Indeks najpomembnejših podjetij na Ljubljanski borzi SBI TOP je v današnjem trgovanju pridobil 0,14 odstotka in se ustavil pri 1168,53 točke. Vlagatelji so opravili za 1,83 milijonov evrov poslov, največ s Krkinimi delnicami. Po prometu so sledile delnice Zavarovalnice Triglav, ki so danes padle še za dobra dva odstotka.