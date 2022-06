V Murski Soboti pokopali častnega škofa Gezo Ernišo

Murska Sobota/Moravske Toplice, 8. junija - V Murski Soboti so danes pokopali upokojenega evangeličanskega duhovnika in častnega škofa Gezo Ernišo. Pred tem je bila v evangeličanski cerkvi v Moravskih Toplicah pogrebna, nato pa še žalna slovesnost. Predsednik republike Borut Pahor je v nagovoru med drugim dejal, da bo Ernišo v spominu ohranil kot človeka nalezljive skromnosti in strpnosti.