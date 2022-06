Pahor ob Trubarjevem dnevu opozoril na eno najpomembnejših osebnosti v nacionalni zgodovini

Ljubljana, 8. junija - V Predsedniški palači je ob državnem prazniku, dnevu Primoža Trubarja potekal dan odprtih vrat. Predsednik republike Borut Pahor je v nagovoru spomnil, da je Trubar ena najpomembnejših osebnosti v nacionalni zgodovini. Pozval je k skrbi in ohranjanju slovenskega jezika in kulture, ki ju moramo po njegovih besedah ceniti in biti ponosni nanju.