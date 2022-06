Zakonca Tuš v zadevi Tušmobil s tožilstvom podpisala sporazum o priznanju krivde

Celje, 8. junija - Zakonca Mirko in Tanja Tuš, ki jim tožilstvo očita zlorabo položaja in pranje denarja pri prodaji blagovne znamke Tušmobil, sta maja s tožilstvom podpisala sporazum o priznanju krivde. Za Tuša tako tožilstvo predlaga pogojno dve leti zapora s preizkusno dobo treh let, za Tuševo pa pogojno eno leto zapora s preizkusno dobo dveh let.