Vreme: Popoldne se bo razjasnilo

Ponoči se bo postopno spet pooblačilo. Krajevne padavine in posamezne nevihte se bodo zjutraj razširile nad večji del Slovenije. Jutranje temperature bodo od 10 do 16 stopinj Celzija.

V četrtek bo oblačno in deževno. Popoldne bodo padavine slabele in do večera večinoma ponehale. Zapihal bo severni veter, ki bo močnejši na severu in vzhodu države. Temperature bodo od 13 do 18, na Primorskem okoli 20 stopinj Celzija.

Obeti: V petek bo dopoldne pretežno oblačno, popoldne se bo od zahoda jasnilo. Marsikje bo pihal okrepljen severni veter.

V soboto bo sončno in topleje, veter bo oslabel.

Vremenska slika: Hladna fronta je ponoči prešla Slovenijo in se pomaknila proti vzhodu. Za njo k nam od severa doteka nekoliko hladnejši in prehodno bolj suh zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Popoldne se bo od zahoda prehodno zjasnilo.

V četrtek bo dež s posameznimi nevihtami zajel vse sosednje pokrajine. Hladneje bo, zapihal bo severni veter.