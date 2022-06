AmChamova top potenciala leta 2022 sta Aljaž Dobnikar in Matej Duraković

Ljubljana, 9. junija - Top potenciala letošnjega leta med mladimi profesionalci sta Aljaž Dobnikar in Matej Duraković, je danes razglasila Ameriška gospodarska zbornica v Sloveniji (AmCham Slovenia). Dobnikar in Duraković sta bila izbrana med petimi superfinalisti, ki so najbolj prepričali v 12. generaciji programa AmCham Young Professionals.