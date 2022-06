V Celju popolna prevetritev nogometne ekipe

Celje, 8. junija - Nogometaše Celja zapušča še šest igralcev, ki so nosili dres ekipe v minuli prvoligaški sezoni. Po sporazumni prekinitvi sodelovanja s Terryjem Larteyjem so iz kluba sporočili, da v naslednji sezoni ne računajo več niti na Žana Medveda, Adama Jakobsena, Dujeta Čopa, Miča Kuzmanovića, Žana Benedičiča in Denisa Marandicija.