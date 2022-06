Evropski parlament zavrnil spremembe podnebnega svežnja

Strasbourg, 8. junija - Evropski poslanci so danes na plenarnem zasedanju v Strasbourgu zavrnili predlog reforme sistema trgovanja z izpusti in ga poslali nazaj v razpravo na ravni okoljskega odbora. Zaradi te odločitve ne bo glasovanj o preostalih predlogih v zvezi s podnebnim svežnjem Pripravljeni na 55, ki so bila predvidena za danes.